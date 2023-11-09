الإمدادات الطبية: كل ولايات السودان استلمت معينات غسيل الكلى

أكد المدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية د شيخ الدين عبدالباقي، على إستقرار انسياب الأدوية المنقذة للحياه مشيدا بوزارة الصحة الإتحادية و وزارة المالية، لاهتمامهم بالأدوية والإمداد الدوائي خاصة أدوية الكلي. وأكد في تصريح صحفي على ان كل ولايات السودان استلمت معينات غسيل الكلى تكفي لمدة أربعة اشهر، مشير إلى أن المعينات التي تم تسليمها إلى ولاية النيل الأبيض وهي من ضمن المعينات التي تم إرسالها للولايات عبر آلية الشراء من الإمدادات الطبية ، شاكرا وزارة المالية الإتحادية لتوفير المبالغ . الجدير بالذكر أن ولاية النيل الأبيض استلمت ظهر أمس بمخازن الامداد الدوائي بربك، معينات غسيل الكلي وأدوية الطواريء بتوفير من الإمدادات الطبية والتي اشتملت على البدرة الخاصة بعدد اثنتي عشر الف غسله وعدد من أدوية الطواريء والتي تغطي احتياجات مراكز غسيل الكلى بالولاية لمدة شهرين ، مشيرا إلى أن الإمدادات تعمل على إستقرار الإمداد لمرضى الكلى دون اي إنقطاع. سونا

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