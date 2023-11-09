تنفيذي المناقل يدعو لإعداد ميزانية واقعية تلبي إحتياجات المواطنيين

ترأس الأستاذ حافظ عبد الله الجاك المدير التنفيذي لمحلية المناقل برئاسة المحلية صباح اليوم الإجتماع الموسع الذي ضم المسؤولين برئاسة المحلية والوحدات الإدارية لمناقشة موجهات ميزانية العام المقبل. إستعرض المدير التنفيذي أداء الوحدات الإدارية من حيث التحصيل وما تحقق من إيجابيات وسلبيات مشدداً على ضرورة رفع معدلات تحصيل الإيرادات في الربع الأخير من العام المالي الحالي وعكس الناتج في الخدمات الضرورية للمواطنين داعياً لإعداد ميزانية واقعية للعام ٢٠٢٤م تلبي أشواق وإحتياجات المواطنيين في تقديم الخدمات. موجهاً بأهمية توسيع المواعين الإيرادية وإحياء روح الإبداع والابتكار والعمل على إستنباط الطرق التي تمنع الموارد من التسرب خارج الأوعية القانونية وصيانة الآليات كمعين أساسي في الاداء والإعتناء بالموارد البشرية رأس الرمح في التنمية والخدمات مشيرا لأسواق المحاصيل كإضافة جديدة . مداخلات المجتمعين أكدت الحرص على تقديم جهد يستند على خبراتٍ تراكمية وعصارة تجارب وتناولوا المطلوبات الضرورية و معيقات العمل حتى تتمكن الأجهزة من الوفاء بإلتزاماتها المهنية تجاه المواطن. سونا

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