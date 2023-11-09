لجنه التخطيط بالجزيره: تجيز مخططي السكه حديد وزنك الخضار

أجازت لجنة التخطيط العمراني بولايه الجزيرة ٬ في إجتماعها صباح اليوم برئاسة الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني مدير عام مصلحه الأراضي بالولايه الوزير المكلف بتسيير أعمال وزارة التخطيط العمراني٬ أجازت مخططي السكه حديد وزنك الخضار بمدني. وأوضح المدني أن المخططين يمثلان واجهة حضاريه جديده لمدينة مدني مجدداً إلتزام اللجنه بإتخاذ القرارات والإجراءات عبر الضوابط الفنيه والهندسيه وإيجاد رؤى جديدة ومبادرات تواكب المرحله الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتسهم في تطوير الولايه وقال إن المشاريع المجازه تعد ذات أهمية لخدمة إنسان الولاية. من جانبه أعلن المهندس علي خليفه مدير إدارة التخطيط مقرر اللجنه إجازة جمله من المشروعات لتلبيه إحتياجات ورغبات المواطنيين . مما يجدر ذكره أن اللجنه نظرت عدد 25 طلبا مقدمة من محليه المناقل تم إخضاعها للمعايير التخطيطية حيث تمت إجازة 22 طلبا مع التعديل ورفض ٣ من الطلبات. سونا

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