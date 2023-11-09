والي القضارف يدشن برنامج صندوق إعانة المرضى الكويتي لمكافحة الاوبئة

دشن والي القضارف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب وعدد من الوزراء الحملة الصحية للاستجابة لوباء الكوليرا وحمى الضنك بحي الجمهورية والتي تستمر لمدة اسبوعين بحضور قيادات صندوق إعانة المرضى الكويتي. واشاد الوالى بدور صندوق إعانة المرضى الكويتي وادواره المقدرة على امتداد السودان باعتباره احد الازرع القوية لدعم القطاع الصحى وجدد حرص حكومة القضارف لدعم القطاع الصحي بالولاية وجعلها خالية من الأمراض وتسخير كافة الإمكانيات لذلك داعيا المواطنين لضرورة التفاعل مع الحملة للقضاء على الضنك بالولاية. كما دعا صندوق إعانة المرضى الكويتي ووزارة الصحة والتأمين الصحي لضرورة دعم مركز حي الجمهورية وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية ليكون الانموذج بالمنطقة ليسهم في تقليل الضغط على المستشفى العام. وأوضح الاستاذ عبدالناصر حسن مدير عام وزارة الصحة و التنمية الإجتماعية استمرار أنشطة وبرامج الوزارة مع الشركاء لمكافحة الاوبئة والتصدي لها، مشيرا لتناقص حالات الاصابة بحمى الضنك بالولاية، مشيدا بدعم صندوق إعانة المرضى الكويتي في مكافحة الاوبئة فى محليات القلابات الغربية والبلدية و وسط القضارف داعيا المواطنيين لاتباع الإرشادات الصحية لتفادي الإصابة بالامراض. فيما أكد الاستاذ بشار محمد على مدير الإقليم الشرقى لصندوق إعانة المرضى الكويتي تنفيذ الحملة الصحية للقضاء على الكوليرا وحمى الضنك بتمويل مباشر من جمعية العون المباشر من خلال إقامة حملات الرش وتعقيم مصادر المياه في المحليات الثلاث مشيدا بدعم دولة الكويت اللامحدود. واشارت الاستاذه معزة فكي منسق المشروع بولاية القضارف جاهزية الصندوق للحملة من خلال المتطوعين لتنفيذ التدخلات في مكافحة النواقل وتعقيم مصادر المياه وكلورة مياه الشرب لعدد (١٢٠) بئر مياه مؤكدة بأنها ستكون السند والعضد للقطاع الصحى بالولاية. سونا

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