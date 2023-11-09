جمعية الهلال الاحمر بغرب كردفان تُخرِجُ عدداً من الدارسين

إحتفلت جمعية الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية غرب كردفان برئاستها في الفولة بتخريج عدد خمسة وثمانين من الدارسين في كورسات الاسعافات الاولية والتمريض المنزلي والرعاية الصحية الاولية.
وفي تصريح لسونا اكد مدير الجمعية فرع الولاية الاستاذ جمعة احمد محمد بان إدارته تعمل علي تدريب وتأهيل الكوادر لأجل تقديم المساعدات للانسان من خلال إسنادها للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية.
وقال ان الجمعية تعمل في فترات السلم والحرب وأرادت بتخريج هذه الدفعات لفت إنتباه المجتمع حول انشطة الجمعية في السلم والحرب .
وابان ان اهم مايميز الدفعة المتخرجة مشاركة العديد من أسر الوافدين في هذه الدورات للمساهمة في تقديم الخدمة للوافدين في تجمعاتهم .
واوضح ان الجمعية تحمل رسالة إنسانية سامية يجب رعايتها مناشداً في هذا الصدد الجميع بتسهيل عمل حاملي شعار الهلال الاحمر في ظل السيولة الامنية التي تمُرُ بها البلاد حتي يتمكنوا من تقديم الخدمة لمحتاجينها .
وقال ان الحالة الإستثنائية التي تعيشها البلاد تتطلب تقديم الخدمة لكافة الشرائح بجانب العمل علي نشر مبادي الحركة الدولية للهلال الأحمر.
سونا
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