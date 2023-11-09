تنفيذي غبيش يقف على سير العمل بمستشفى غبيش الريفي

وقف الأستاذ ضوالبيت جمعة ايبا المدير التنفيذي لمحلية غبيش اليوم بعد تسلمه مهامه مديراً تنفيذياً للمحلية على الأحوال العامة بمستشفى غبيش الريفي يرافقه المدير الإداري لصحة البيئة الاستاذ بخيت حميدان بيتر. وفي الإجتماع المشترك مع إدارة المستشفي إستعرض المدير الطبي بعض القضايا والمشاكل بالمستشفى المتمثلة في توفير المولد الكهربائي الإحتياطي بجانب صيانة جهاز الاشعة وتوفير بعض المستلزمات الطبية. وقد تعهد المدير التنفيذي للمحلية بمعالجة بعض المشاكل الآنية بالمستشفى مؤكداً سعيه الجاد لتوفير ما يلزم لتسيير المستشفى خلال هذه الفترة مبيناً ان قضايا الصحة والأمن والمياه من الأولويات. واثنى المدير التنفيذي على جهود الكوادر الطبية والصحية العاملة بالاضافة الى لجنة تسيير المستشفى، مبيناً ان الهدف من الزيارة الوقوف على سير العمل بالمستشفى ومعرفة المشاكل الحقيقية وتفقد اوضاع المرضى. سونا

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