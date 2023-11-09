مدير الإنتاج بولاية سنار يلتقي البعثة الإشرافية لمشاريع الإيفاد

بحث المهندس الهادي الصادق وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بولاية سنار مع وفد البعثة الإشرافية لمشروع الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش “إيفاد ” برئاسة د. عبداللطيف احمد محمد عجيمي المستشار القانوني للإيفاد لدى لقائه الوفد بحضور د. أبو القاسم جعفر منسق مشاريع الإيفاد بالسودان، و د. آمنة يوسف أمام ممثل وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية و د. أميمة يوسف صابون ممثل وزارة الزراعة الإتحادية برنامج الموارد. ود. الأمين آدم أبو القاسم ممثل وزارة المالية الاتحادية، والمهندس محمد الحسن كباشي المنسق الولائي ٬ بحث مراجعة الأداء وتقييم العمل في الأنشطة المختلفة، وسير التنفيذ المالي ،الموجهات والعقبات التي يواجهها المشروع بالولاية مثمنا دور المشروع من خلال التدخل في إدارة الموارد “في المسارات والحفائر والشبكات وفي جانب رفع القدرات”.

وأكد الهادي أن وجود المشروع بولاية سنار له أثر كبير في دفع عمل التنمية الزراعية بصورة عامة خاصة في الموارد الطبيعية وأضاف ” اننا نتطلع في العام 2024 م لتنفيذ الأنشطة وفق الخطط المعدة” داعيا للاستفادة من المشروعات المجمدة في مشروع تطوير الزراعة والتسويق المتكامل وإضافتها لمشروع الموارد الطبيعية المتمثلة في أسواق المحاصيل والمعابر والأسواق، وتوفير الميزانيات للإستفادة من فرص الإستقرار بالولاية وتجميد بعض المشروعات في الولايات الأخرى وتحويل ميزانيتها للإستفادة منها في دعم المشاريع الأخرى .

وأعرب المدير العام عن أمله بالتوسع في بعض المناطق التي لم تنل حظها في التنمية بإدخال العمل التنموي في رفع الإنتاج والقدرات.

فيما قالت د. أميمة أحمد يوسف صابون ممثل وزارة الزراعة الإتحادية-الإدارة العامة للتعاون الدولي برنامج الموارد أن البعثة طافت عدد من ولايات المشروع “الجزيرة، القضارف، نهر النيل، كسلا وولاية سنار ” بهدف الوقوف على نقاط القوة ومواطن الخلل للبرنامج ، بغرض توفير الدعم لإيجاد الحلول والبدائل لهذه المعوقات، تأكيدا على إستمرارية تنفيذ المشاريع وتعميمها على المجتمعات الأقل نموا بالتركيز على تنمية المرأة وتطويرها ودعمها.