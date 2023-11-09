برمة ناصر: الفشل يدل على عدم إعطاء الصلاحيات الكاملة لوفود التفاوض

قال رئيس حزب الأمة القومي فضل الله برمة ناصر بأن الفشل فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، على الرغم من محاولات التفاوض المتعددة، والدور الكبير الذى بذله الميسرون بمنبر جدة، يدل على عدم إعطاء الصلاحيات الكاملة لوفود التفاوض، والافتقار إلى الإرادة السياسية بين الأطراف المتفاوضة. – نذكر القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، بأن الفشل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يؤدي إلى عدم الاستقرار، ويفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين السودانيين المكتوين بنار الحرب. وكذلك تدمير البنية التحتية، وتدهور الاقتصاد، وفقدان الأرواح. – نأمل من منبر جدة والميسرين، أن يستخدموا أدوات أكثر فاعلية حتى يتمكن الأطراف من الوصول لاتفاق سلام دائم وعاجل، ينهى معانات الشعب السوداني المستمرة. – أوجّه دعوة عاجلة لحكومة المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الإفريقي، ولكل أصحاب المصلحة في هذه المفاوضات أن يكثفوا جهودهم لتحقيق السلام الدائم بالسودان. الشرق للأخبار

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