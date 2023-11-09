شاهد بالفيديو.. زيارة المرعب “المصباح طلحة” قائد لواء البراء بن مالك لعدد من معسكرات التدريب في السودان

قام “المصباح طلحة” قائد لواء البراء بن مالك بزيارة إلى عدد من معسكرات تدريب الشباب في مناطق مختلفة.
ويقاتل لواء البراء بن مالك إلى جانب القوات المسلحة السودانية في حربها لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.
وزار “المرعب” كما يطلق عليه أنصاره “المصباح طلحة” قائد لواء البراء بن مالك عدد من المعسكرات، شملت معسكر الشهيد حسن محمود بقرية ود الشافعي، ورفاعة، وسط استقبال بالتكبير والهتاف من المتدربين.
وقال المصباح بحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي بأن راية الجهاد لن تسقط، وأن همهم الدفاع عن الوطن وعن العرض والمال.
وكان قائد الجيش السوداني “البرهان” عقب خروجه من وسط الخرطوم قام بزيارة المصباح طلحة قائد لواء البراء بن مالك في المستشفى بولاية نهر النيل بعد إصابته في المعارك.
شاهد زيارات المصباح طلحة للمعسكرات:
المصدر – “النيلين“
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