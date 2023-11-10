وزير العدل يختتم زيارته لولاية النيل الأبيض

اختتم السيد وزير العدل مولانا محمد سعيد الحلو زيارته لولاية النيل الابيض والتي افتتح خلالها مكتب الجريدة الرسمية كما وضع حجر الأساس لمجمع الخدمات القانونية ودار المستشارين. وفي ختام زيارته التقى بمنسوبي الوزارة بالولاية والوافدين بحضور نائب رئيس الجهاز القضائي مولانا محمد ربيع ووعد بتذليل كافة العقبات التي تواجه العمل. و ابان ان الهدف الرئيسي لزيارته لولاية النيل الابيض هو الوقوف على سير العمل القانوني بالإدارة، مشيدا بجهود رئيس الإدارة القانونية وما قدمه من خدمات لمنسوبي الوزارة الوافدين داعيا للمزيد من الجهد. واستعرض الوزير الانجازات التي حدثت بالوزارة وخطة الوزارة في العام المقبل، مشيرا إلي سعي الوزارة لحل مسألة التكدس في ترقيات الموظفين، وقال إن العام القادم سيكون عام التدريب والتأهيل لكل منسوبي الأجهزة العدلية . وابان ان تطبيق القانون هو المخرج الوحيد ومن خلاله يؤدي إلى سيادة حكم القانون وأكد استعداده والسيدة وكيل الوزارة للاستماع إلى كل مقترحات تعمل على تطوير العمل القانوني. سونا

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