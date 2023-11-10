المؤبد وغرامة مليون جنيه لسودانية “غيابياً” بتهمة تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة في مصر

قضت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، بمعاقبة مواطنة سودانية، غيابيًا، بالسجن المؤبد وتغريمها مليون جنيه، فيما أسند إليها من تهم، منها الانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين في أكثر من دولة، بينها مصر، وتسهيل دخول مهاجرين إلى البلاد بطريقة غير مشروعة، مستخدمة في نقلهم سيارات نقل مجهزة مكانًا لإيوائهم من أجل الحصول على منفعة مادية.

وتعود وقائع الأحداث إلى مارس الماضي عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر «فرع أسوان» معلومات بقيام المدعوة عزيزة بابكر إبراهيم، ٣٩ سنة، سودانية الجنسية، بالانضمام لجماعة إجرامية تخصصت في تهريب المهاجرين بطرق غير مشروعة.

وتبين من التحريات قيام المتهمة بالاتفاق مع بعض الأشخاص السوريين المقيمين بالقاهرة على تهريب إحدى السوريات من داخل السودان إلى مصر عن طريق الدروب الجبلية مقابل مبلغ مالى قدره ٦٠٠ دولار، فتم ضبط السورية أثناء محاولة الدخول غير الشرعى بمعبر أرقين بمدينة أبوسمبل في محافظة أسوان.

وبمناقشة المتهمة، اعترفت بالواقعة، وتمت إحالة الواقعة لمحكمة جنايات قنا، التى قضت غيابيا بالسجن المؤبد للمتهمة وتغريمها مليون جنيه.

صحيفة المصري اليوم