وزير الرعاية الاجتماعية بالنيل الازرق: القرار 1325 واجب التنفيذ

اكد الاستاذ عمر الشيمى وزير الرعاية والتنمية الاجتماعية باقليم النيل الازرق ان القرار 1325 من القرارات الواجبة التنفيذ لحكومة الإقليم وفقا لاتفاق سلام جوبا، مؤكدا كامل دعمه واسناده لبرامج وخطط النساء لتنفيذ الخطة المحلية، والالتزام بتبني عرض القرار على أقرب جلسة لمجلس الوزراء الاقليمي لاجازته .

جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم ، ممثلات المجموعات النسوية بالاقليم واللائي يمثلن التحالف النسوى للقرار 1325 .

واكد الشيمى انحيازه ومناصرته ودعمه للنساء والوقوف بجانبهن فى مختلف المواقع، وأعرب عن سعادته بحضورهن كاجسام مجتمع مدني لتنسيق الجهود مع الوزارة معلنا رعايته لورشة تحديث خطة القرار للاعوام 2024 و2025 .

واوضحت الأستاذة نهلة البدري المدير التنفيذي للمبادرة النسوية للتوعية (وعي) ان الخطة المحلية لتنفيذ القرار قد اكتمل اعدادها منذ اكثر من عامين بمشاركة جهات عديدة ذات صلة من بينها وزارة الرعاية الاجتماعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الممول الرئيسي لتنفيذ الخطة مبينة ان خطوات تنفيذ القرار لم تسير على النحو المطلوب داعية مجلس الوزراء لاجازتها ليتم تمويلها .