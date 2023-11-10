وزير الصحة بالنيل الازرق يقف على الاوضاع الصحية بالباو

وقف الاستاذ جمال ناصر السيد وزير الصحة باقليم النيل الازرق علي الاوضاع الصحية بمنطقة ديرنق بمحافظة باو مؤكدا اهتمام وزارته بترقية الخدمات الصحية بكافة المحافظات والسعي لتوطين العلاج بالاقليم وتوسعة خدمات الرعاية الصحية الاساسية بالمستشفيات الريفية . وقال جمال ان وزارة الصحة تبذل جهود متواصلة لعمل مستشفيات نموذجية بكل محافظة تقدم من خلالها خدمات متكاملة. وتعهد جمال بتوفير خدمات الاخصائي بمدينة ديرنق والمساهمة بالمعينات التي من شانها تحقيق الاستقرار بكافة ربوع الاقليم. جاء ذلك لدى لقائه اليوم بوفد عمودية طيقو بمدينة ديرنق بمحافظة باو برئاسة العمدة عثمان جلجل عمدة طيقو بديرنق بمشاركة الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الاقليم . وقدم العمدة عثمان جلجل رئيس الوفد تنوير شاملا عن مجمل الاوضاع الصحية بالمنطقة مشيرا إلى ان منطقة ديرنق تشهد استقرارا كبيرا وتعد من اكبر التجمعان السكانية بمحافظة باو. واضاف عثمان جلجل ان منطقة ديرنق بعد توقيع سلام جوبا 2020 شهدت توسعا ملحوظا وساهم في نجاح عمليات العودة الطوعية للاجئين والنازحين . من جانبه امتدح الاستاذ عبدالغني دقيس خليفة المحافظ برئاسة حكومة الاقليم الادوار الفعالة والمبادرات المتميزة لقيادات الادارة الاهلية في تعزيز السلام والعودة الطوعية منوها إلى ان منطقة ديرنق في حاجة ماسة لمستشفي متكامل يقدم كافة الخدمات الصحية خاصة خدمات الاخصائيين في مختلف المجالات وتخفيف اعباء وتكاليف العلاج بالدمازين. سونا

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