ضمك يخطف تعادلاً قاتلاً من أهلي جدة

خطف ضمك تعادلا في اللحظات الأخيرة من مضيفه الأهلي (2-2)، الخميس، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.
وتقدم الأهلي عن طريق عبد الباسط هندي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف سميحان النابت الهدف الثاني في الدقيقة 44.
وفي الدقيقة 73 سجل فاروق شافعي الهدف الأول لضمك، قبل أن يدرك نيكولاي ستانسيو التعادل في الدقيقة 90+1.ورفع الأهلي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع ضمك رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع.
كووورة
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