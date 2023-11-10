تناقلت عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو من احتفال شاب سوداني وأسرته وأصدقائه بخطوبته من إحدى الحسناوات. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاء الاحتفال الذي شهدته إحدى القرى السودانية مدهش ورائع للدرجة التي جعل البعض يصف مراسم الخطوبة بالأسطورية. الشاب منتصر أعد مفاجأة جميلة لخطيبته “هديل” تمثلت في تجهيزه أجمل هدايا الخطوبة لها بحضور أهله وأصدقائه الذين حضروا بأعداد كبيرة لمشاركته الفرحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. إحدى القرى السودانية تشهد احتفال “خطوبة” أسطوري تناقلته مواقع التواصل وسط مباركة وإعجاب الآلاف من الجمهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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