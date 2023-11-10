شاهد بالصور.. الذكاء الصناعي يرسم رحلة عودة السودانيين للخرطوم ومتابعون: (بكرة الهم يفوتنا وترجع شوارع كما كانت)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وعلى نطاق واسع صور وجدت حظها من التداول والشهرة على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قام نشطاء بتجميع صور قيل أنها تمت عبر تقنية الذكاء الاصطناعي “التخيليىة”. وأظهرت الصور عودة المواطنين إلى العاصمة الخرطوم التي شهدت حرب طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع تسببت في مقتل الآلاف ونزوح الملايين من العاصمة. ووفقاً لمتابعة محرر موقع النيلين فقد تفاءل المتابعون بالصور التي أوضحت عودة الخرطوم كما كانت وأجمل, وسط تعليقات إيجابية من قبل المتابعين قالوا فيها (بكرة الهم يفوتنا وترجع شوارع كما كانت). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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