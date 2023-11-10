أثار مقطع فيديو متداول بغزارة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان ضجة واسعة وصاحبته تعليقات ساخرة من قبل الجمهور والمتابعين. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول فتاة سودانية تقدم فاصل من الرقص المثير مع شقيقها. ورقصت الفتاة التي وصفها المتابعون بالحسناء مع شقيقها على أنغام (أخوي وينو حبيب القسايا) وسط سخرية الجمهور, وكتبت إحدى المتابعات للمقطع (أخوك دا أخو اليابا والتابا يا يمة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقدم فاصل من الرقص المثير مع شقيقها على أنغام (أخوي وينو حبيب القسايا) وساخرات يعلقن: (أخوك دا أخو اليابا والتابا يا يمة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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