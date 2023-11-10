وجدت صورة متداولة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان شهرة واسعة وتم تناقلها ومشاركتها على السوشيال ميديا بغزارة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهرت الصورة فتاة حسناء من “نازحات” الخرطوم وهي راكبة على “كارو” حمار رفقة بعض صديقاتها. وحصدت الصورة آلاف الإعجابات مع تعليقات متنوعة ما بين متغزلة وساخرة, وكتب أحد المعلقين: (غايتو يا ناس الولايات بختكم ببنات الخرطوم..بس ان شاء بعد كدة تعرسوهن). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء سودانية فائقة الجمال من “نازحات” الخرطوم تلفت أنظار المتابعين بعد ظهورها وهي راكبة على “كارو” حمار بإحدى الولايات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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