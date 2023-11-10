واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى. تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط (4 أشخاص) بدائرة قسم شرطة أول أسوان، وبحوزتهم مبالغ مالية عبارة عن “عملات محلية وأجنبية” وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 أشخاص يتاجرون فى العملة بأسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.