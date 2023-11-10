- 1/2
- 2/2
قال الفريق أول ركان عبدالفتاح البرهان القائد العام للقوا المسلحة السودانية ورئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال مشاركته في القمة العربية الإفريقية بالسعودية: رغم ما قامت به القوات المتمردة استجبنا لكل دعوات الحوار حرصاً على سلامة وأمن الوطن وقبلنا الجلوس في منبر جدة.
البرهان: توصلنا في مايو إلى إعلان يخرج بموجبه المتمردون إلى مناطق متوافق عليها إلا أنهم لم يمتثلوا
البرهان: القوات المتمردة استعانت بالمجرمين والإرهابيين من مختلف أرجاء العالم وعندما فشلوا في السيطرة على البلاد انتهجوا سياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية.
البرهان: ما يحدث الآن في دارفور يمثل جرائم حرب حيث يقتل المئات كل يوم بدوافع عرقية وأثنية ويتم تهجير المجموعات الأفريقية بغرض إحلالها بسكان من شتات الدول الأخرى
البرهان: قيادة التمرد استعانت بمرتزقه من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان وتشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطى ومن دول أخرى.
البرهان: نطالب أن تجد ممارسات القوات المتمردة الإدانة والشجب والاستنكار وأن تصنف قواتهم ومجموعاتهم الهمجية كمجموعات إرهابية وأن يجد كل من يتعاون معهم ذات الإدانة والشجب.
الحدث – السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر البرهان: قيادة التمرد استعانت بمرتزقه من ليبيا وسوريا واليمن وجنوب السودان وتشاد ومالي والنيجر وأفريقيا الوسطى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.