ختام دورة التعليم الإلكتروني لأساتذة جامعة كردفان

كشف البروفيسور عبدالله محمد عبدالله مدير جامعة كردفان عن خطة الجامعة في المرحلة المقبلة الرامية لإتاحة فرص التدريب لكافة أساتذة الجامعة ومنسوبي جامعات قطاع كردفان في سبيل التعاون المشترك وتبادل الخبرات ونقل المعارف والمهارات بين الجامعات لتطوير التعليم الإلكتروني وتدريب الأساتذة على أحدث برامج التعليم الإلكتروني.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم ختام دورة التعليم الإلكتروني التي نظمها مركز جامعة كردفان للتدريب وتنمية الموارد البشرية بحضور وفد جامعة السلام برئاسة بروفيسور الصادق بليلو مدير الجامعة.

وأبان مدير جامعة كردفان أن هذه الدورة تأتي في إطار تبني الجامعة لسياسة تطوير التعليم الإلكتروني وإعداد الأساتذة حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطور التكنولوجي للبحث العلمي.

واشاد بإدارة مركز جامعة كردفان للتدريب لجهدهم المقدر في تنفيذ هذه الدورة في ظل الظروف الحالية مبيناّ أن المرحلة القادمة سوف يتم التركيز فيها على تدريب المدربين حتى نحقق انتشار واسع في نقل المعرفة وتمليك المهارة لأكبر عدد من الأساتذة.

هذا ووعد مدير جامعة كردفان بتحسين بيئة التدريب بالجامعة وذلك بزيادة سعة الإنترنت واستقرار التيار الكهربائي إضافة لتدعيم معمل الحاسوب بإجهزة حديثة تواكب متطلبات التعليم الإلكتروني وإزالة كافة المعوقات التي تواجه التدريب.

وشدد البروفيسور عبدالله على ضرورة أن تحقق هذه الدورات الإستفادة القصوى للدارسين وتمليكهم معرفة حقيقة في تطبيق التعليم الإلكتروني بالجامعة.

الدكتور محمد توم الهجا مدير مركز جامعة كردفان للتدريب أوضح أن المرحلة المقبلة سوف تشهد سلسلة من الدورات التدريبية للمركز تشمل كل منسوبي الجامعة في تجويد الأداء وترقية مهارات الأساتذة في التعليم الإلكتروني إضافة إلى الدورات القصيرة في مجال الحرف المهنية ومحاربة الأمية الإلكترونية والإسعافات الأولية لمجتمع الولاية.