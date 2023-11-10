مدير مباحث التموين يشيد بدور منسوبيه في حفظ الأمن الغذائي وحماية الاقتصاد

أشاد اللواء شرطة ايهاب حسن صالح مدير الإدارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة بالدور الكبير الذي يقوم به مديري إدارة مباحث التموين وحماية المستهلك بالولايات ومنسوبي الادارة في حفظ الامن الغذائي وحماية المستهلك والاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأكد على الانتشار الدائم بكل المعابر والنقاط الحدودية لمراقبة حركة السلع الاستراتيجية وضمان سلامتها، هذا بجانب مراقبتها للمواد البترولية والإشراف على توزيعها ومنع وقفل كل طرق التهريب. كما أشاد ايهاب بفرعيات ولاية الخرطوم ولا سيما محليتي كرري وشرق النيل وكذلك ادارات مباحث التموين وحماية المستهلك بالولايات والتي ظلت تقوم بدور جبار في مراقبة السلع الاستهلاكية والإشراف على توزيع المحروقات رغم الظروف الآنية. وفي سياق متصل أمتدح ايهاب الفريق القومي لشؤون المستهلك والدور الكبير الذي يقوم به عبر الفريق الموحد في العمل الانسجامي والتنسيقي الكبيرين والذي يصب في حماية المستهلك وإجهاض عمليات التهريب للسلع الاستهلاكية ومراقبة سلامتها وذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة التي يقوم بها الفريق وإنفتاحه على جميع الولايات ونقل الخبرات وتبادل المعلومات مما يسهل عمليتي الضبط والمراقبة. وفي الختام أكد سعادته وقوف الادارة العامة لمباحث التموين وحماية المستهلك كصمام أمان للمستهلك وقلعة منيعة لا تؤخذ البلاد من خلالها وذلك وفقًا للخطة التي وضعتها إدارته في تخطي هذه المرحلة وتنفيذاً للخطة العامة التي وضعتها وزارة الداخلية في حماية ألأمن القومي والحفاظ على أرواح المواطنين. سونا

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