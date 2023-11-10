والي الجزيرة يدعو المحليات لتكوين هيئات نظافة

ود مدني - ولاية الجزيرة دعا الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم بمدينة رفاعة بمحلية شرق الجزيرة ختام ورشة عمل إصحاح البيئه التي نظمها حى الموردة المحليات ٬ دعا لتكوين هيئات النظافة وإشراك المجتمع المحلي في خطط حملات إصحاح البيئة. واكد أن النظافة سلوك شخصى يحتاج لتغيير المفاهيم فى التعامل مع النفايات بصورة علمية مشيراً إلى أن الولاية عانت كثيراً من تكدس النفايات خاصه فى مدينة مدنى التى أصبحت أكبر مركز تجاري بالبلاد. من جانبه قال الاستاذ بله عبد الله خوجلى المدير التنفيذي لمحلية شرق الجزيرة إن الجانب الصحي يعتبر من أهم أولويات المحلية وأن توصيات الورشة ستدفع بجهود إصحاح البيئه بالمحلية وأشار لدور المنظمات في دعم ومساندة البرامج التي تنفذها المحلية وأكد إلتزام محليته بمتابعة تنفيذ توصيات الورشة مع حكومة الولاية. فيما أوضح الأستاذ محمد حسين ممثل رابطه ابناء حي الموردة أن الورشة ناقشت مشكله النفايات وتأثيرها السلبي على البيئه واضاف أن الورشة تهدف إلى الحفاظ على البيئة عبر الجهود الشعبية والرسمية بالمحلية. وأعلن أن أهم التوصيات التي خرجت بها الورشة تستهدف تنفيذ حملات النظافة والتوسع في البرامج التوعية فى جميع أحياء مدينة رفاعه وتفعيل قوانين إصحاح البيئه وتحديد مكب للنفايات ومحرقه للنفايات الطبية وإنشاء هيئة للنظافة بمحلية شرق الجزيرة. سونا

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