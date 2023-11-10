تفاهمات بين الجزيرة وقطر الخيرية لتأمين إحتياجات دار الأمل بمدني

ترأس الأستاذ فتح الرحمن محمد أحمد طه وزير الرعاية والتنمية الإجتماعية المكلف بولاية الجزيرة بمكتبه صباح اليوم الإجتماع المشترك بين وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وجمعية قطر الخيرية بالسودان لتأمين الإحتياجات الضرورية لدار الأمل لحماية الأطفال الأيتام بمدني. وأكد الوزير على أهمية تأمين إحتياجات الدار من الألبان والرعاية الصحية والدعم الإجتماعي والنفسي إلى جانب إستمرار برنامج كفالة الأيتام في ظل الدخولات الجديدة حيث تجاوز عدد الأيتام بالدار 300 يتيماً وأكد على ضرورة إستمرار الخدمة المقدمة للدار عبر جمعية قطر الخيرية والمنظمات الدولية الأخرى في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد. من جانبها أكدت الأستاذة حنان يوسف حامد مديرة الإدارة العامة للرعاية الإجتماعية على الدور الذي يقوم به الخيرين في دعم الأيتام مشيدة بالمسؤولية المجتمعية تجاه الدار. وأشارت للجهود المبذولة لتوحيد إدارة الدار لإستيعاب الباحثين والكوادر الأخرى تحت إدارة واحدة. سونا

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