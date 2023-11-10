مجلس وزراء شرق دارفور يناقش تقرير وزارة المالية للعام 2023

عقد مجلس وزراء حكومة ولاية شرق دارفور إجتماعه الدوري برئاسة والي شرق دارفور بالإنابة الاستاذ كمال الدين عبدالله حمدلله وبحضور المديرين العامين للوزارات والتنفيذيين للمحلية. واوضح د. أحمد بكار جمال الدين المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية في تصريح صحفي أن الإجتماع ناقش تقرير الأداء المالي والاقتصادي للثلاثة ارباع للعام 2023م وقال إن الإيرادات الذاتية للولاية شهدت تراجع كبير مما إنعكست سلبا في إنفاذ مشاريع التنمية بالولاية وذلك بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وقال بكار إن وزارة المالية ستعكف على تشكيل لجان متخصصة خلال الأسبوع القادم لتقديم المقترحات لموازنة العام 2024م بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة، داعيا إلى ضرورة المحافظة على الأمن والإستقرار الذي ظلت تتمتع به الولاية. سونا

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