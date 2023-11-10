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بنك ام درمان الوطني يفتح فرعه الجديد بمدينة شندي

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Asma Osman 0 تبليغ

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بنك أمدرمان الوطني

افتتح بنك امدرمان الوطني فرعه الجديد بمدينة شندي بولاية نهر النيل يوم امس الخميس بحضور السيد خلف الله سعيد ممثل المدير العام ومدير الإدارة المالية الاتحادية بالبنك، بتشريف السيد قائد الفرقة الثالثة مشاة والسيد مدير شرطة محلية شندي وحضور مديري فروع المصارف بالمدينة، ومدير إدارة الموارد البشرية بالبنك السيد علي الفكي سليمان ولفيف من رجال المال والأعمال بالمنطقة، وحضور كبير من جمهور مدينة شندي.

وعدد إبراهيم محمود عبدالله ليلي مدير فرع شندي الجديد الميزات التفضيلية التي ستواكب العمل بالفرع مشيراً لأهميه الفرع.

وأكد إلتزامهم بتقديم كافة الخدمات المصرفية المتطورة لكافة المواطنين بالمنطقة، ورجال المال والاعمال، وجمهور الحرفيين والمهنيين، والعاملين بالقطاع العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية في كافة مجالات العمل المصرفي تطبيقاً لشعار ملتزمون باستدامة التفوق .

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سونا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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