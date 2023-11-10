دشن مفوض العون الانساني بالقضارف ا عبد الكفيل العدناني والامين العام للمجلس الاعلى للشباب والرياضة محي الدين فريعة بحضور عدد من ممثلي المنظمات ٬ دشنوا اليوم بمركز ايواء التضامن مشروع توزيع ٤٠ طن من التمور الممول من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية. واعرب مفوض العون الانساني بالقضارف عن تقديره لجهود المملكة العربية السعودية ومركز الملك سلمان لوقفتهم مع الشعب السوداني وتدخلاتهم المهمة استجابة للطوارئ بالبلاد مؤكدا دعم المفوضية لهذا المشروع وايصال المساعدات للمستحقين. فيما ابان مدير الطوارئ بمنظمة الاشراق محمد احمد عوض الكريم ان المشروع يأتي امتدادا لتدخلات مركز الملك سلمان في الطوارئ وقال ان المشروع يستهدف عدد 8 ولايات بالسودان سيتم توزيع ٤٠٠ طن من التمور، معربا عن شكره لحكومة القضارف وتعاونها في تسهيل وصول المساعدات للمستحقين. واشار مدير مكتب الاشراق بالقضارف عمار صلاح ان التمور ستوزع بالتنسيق مع ادارة الطوارئ بمراكز الايواء بالقضارف و عدد من المحليات الاخرى. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الاشراق بالقضارف توزع (40) طن تمور لدور الايواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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