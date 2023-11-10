مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين بالنيل الازرق تدشن برنامج المنحة السعودية

إقليم النيل الأزرق - الدمازين دشنت مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين باقليم النيل الازرق برنامج توزيع منحة اغاثة الدقيق المقدمة من حكومة المملكة العربية السعودية وسط اهتمام ومتابعة واشراف من المفوض وإدارته حيث غطت فرق التوزيع من عموديات ومناديب واذرعها المساعدة بالمحافظات كافة المناطق المستهدفة . واشاد الاستاذ هاشم اورطة الضوء مفوّض مفوضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين بالاقليم بالدعم المتواصل للمملكة العربية السعودية ووقفتها مع السودان في كافة المجالات خاصة الانسانية منها . وقال اورطة في تصريح لسونا ان هذا الدعم اسهم في تخفيف المعاناة عن مواطني النيل الأزرق خاصة المتأثرين بالحرب منهم. واضاف ان المفوضية ظلت في حالة استنفار دائم وهي تتعامل بشفافية في توزيع الاغاثات انطلاقا من واجبها ودورها المنوط بها في دعم واسناد البرامج الطوعية الانسانية للنازحين واللاجئين بالاقليم . وثمن دور حكومة الإقليم ورعيتها ووقفتها وحرصها على تقديم الدعم وتوفير الخدمات الضرورية المستهدفين. ودعا المنظمات وكافة الجهات المتخصصة في تقديم الخدمات الانسانية داخليا وخارجيا مواصلة دعمها لمواطني الاقليم خاصة المتاثرين منهم باحداث الاقليم وبالحرب الدائرة حاليا في الخرطوم وفي عدد من الولايات. سونا

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