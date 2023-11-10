الطواريء الصحية بشرق دارفور تعقد اجتماعها الدوري مع الشركاء من المنظمات

عقدت ادارة الطوارئ الصحية والوبائيات بوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية شرق دارفور امس اجتماعها الدوري مع شركاء الصحة من المنظمات العاملة بالولاية برئاسة مدير الطواري الاستاذه مودة الحلو بحضور مديري الإدارات العامة والمتخصصة. وتم استعراض التقرير الاسبوعي للوضع الراهن بالولاية و رصد الأمراض الوبائية بالمستشفيات و المراكز على مستوى المحليات وموقف الإستعداد والتحسب للتصدي لبعض الأمراض المنتشرة هذه الأيام ببعض ولايات السودان خاصة وباء الكوليرا وحميات الضنك. واشارت مودة إلى ان هنالك انقطاع لبعض أدوية حزمة الدعم العالمي مثل الدرن والايدز وقالت إن الوضع الوبائي مستقر بالولاية ولا يوجد أمراض وبائية متخوف منها. وامنت الحلو على ضرورة التنسيق مع المنظمات لدعم بعض الأنشطة والخطط التي تخص التصدي لوباء حمي الضنك في بعض المناطق او المحليات التي بها هشاشة في الوضع الصحي شاكرة جهود الشركاء من المنظمات التي تدعم الصحة بالولاية. سونا

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