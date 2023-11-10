وزير الزراعة الإتحادي يشيد بتنوع المحاصيل في مشروع الرهد

أشاد السيد وزير الزراعة والغابات المكلف د.ابوبكر عمر البشرى بالتنوع الكبير في المحصول في هيئة الرهد الزراعية التي شملت محاصيل مثل فول الصويا وزهرة الشمس والأرز الهوائي والذرة. وثمن سيادته الإنتاجية العالية التي حققها المزارعون في هيئة الرهد الزراعية، ممتدحاً مزارعي هيئة الرهد الزراعية وتعاونهم التام مع الإدارة الزراعية وإلتزامهم بالحزم التقنية. وهنأ وزير الزراعة الإتحادي المكلف إدارة هيئة الرهد الزراعية على حققته من إنتاج غير مسبوق هذا العام ٢٠٢٣م، مشيداً بالتزام الهيئة بزراعة محاصيل الحبوب بالإضافة إلى زراعة المحاصيل الاخرى الواعدة. سونا

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