البرهان يلتقي الرئيس الجيبوتي في الرياض

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر قيله.وذلك على هامش مشاركته في أعمال القمة السعوديه الإفريقية التي بدأت فعالياتها اليوم. وأطلع رئيس مجلس السيادة، الرئيس الجيبوتي على الأوضاع في السودان على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة، وإرتكابها لفظائع إنسانية ضد المدنيين مشيرا الى جهود حكومة السودان من أجل معالجة هذه الأزمة من خلال مشاركتها في منبر جدة الذي ترعاه المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة الإتحاد الافريقي والإيقاد. من جانبه أكد الرئيس اسماعيل عمر قيله دعم بلاده لكل ما من شأنه إستدامة السلام والأمن والاستقرار في السودان . إعلام القوات المسلحة

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