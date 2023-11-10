THE HAGUE, NETHERLANDS - JULY 23: View of the International Criminal Court as Dutch prosecuters consider a war crimes investigation of the Malaysia Airlines crash July 23, 2014 in The Hague, The Netherlands. Malaysia Airlines flight MH17 was travelling from Amsterdam to Kuala Lumpur when it crashed killing all 298 on board including 80 children. The aircraft was allegedly shot down by a missile and investigations continue over the perpetrators of the attack. قالت المحكمة الجنائية الدولية بأن مكتب المدعي العام موجود بدولة تشاد مع المجتمعات التي فرت من العنف في دارفور ويقوم بالتحقيق في الجرائم المزعومة المستمرة في الأعمال العدائية الحالية. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة الجنائية الدولية: مكتب المدعي العام موجود بدولة تشاد مع المجتمعات التي فرت من العنف في دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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