مصطفى تمبور قالت مصادر للجزيرة بأن حركة تحرير السودان – مصطفى تمبور تصل الفاشر للالتحام مع الجيش في الفرقة السادسة مشاة للقتال ضد الدعم السريع. الجزيرة – السودان

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