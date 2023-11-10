شرطة الولاية الشمالية مباحث مروي تضبط مليارات الجنيهات المنهوبة

نصبت مباحث شرطة محلية مروي كمينا اسفر عن ضبط متهمين توفرت حولهم معلومات وبعد مراقبة دائمة ورصد تحركاتهم تمكنت فرعية المباحث من الايقاع بالمتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية تقدر ب 110 مليار جنيه واتت الضبطية في اطار تنفيذ خطة شرطة المحلية بالانتشار وتنفيذ الحملات المنعية والمشتركة وتفعيل عمل الارتكازات والدوريات الليلية بمتابعة مدير شرطة محلية مروي واشراف مدير شرطة الولاية الشمالية – السودان.

تم وضع المبلغ المضبوط كمعروضات وفتح بلاغ في مواجهة المتهمين تمهيدا لتقديمهم للمحاكمة .

مدير شرطة محلية مروي اشاد بعمل مباحث المحلية والحملات المشتركة لضبط التفلتات وبسط الامن وسط مواطني المحلية وحيا مجهودات القوات النظامية الأخرى ومشاركتها في الحملات المشتركة وناشد مواطني المحلية بالتبليغ الفوري عن المظاهر السالبة والتحركات المشبوهة من اجل ان يسود الامن ارجاء المحلية .