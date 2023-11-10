الجلسة بألف جنيه.. التحقيق مع المتهمين بتكوين شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب

تباشر النيابة الكلية بالجيزة التحقيقات في واقعة سقوط 4 فتيات ورجل، لاتهامهم بممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل نادي صحي بمنطقة هضبة الأهرام، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين 4 سيدات يعملن في تسهيل الأعمال المنافية للأداب تحت ستارجلسات المساج بينما الرجل شخص يستقطب الزبائن عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وشخص اخر مالك النادي، كما تبين أن النادي الصحي غير مرخص.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين يقوموا بتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية وان تكلفة الجلسة تتراوح ما بين 800 إلى 1000 ألف جنيه.

كانت ووردت معلومات، أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، عن وجود نادى صحي، يروج لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، وذلك بادعاء إجراء جلسات مساج بأحد النوادي الصحية بهضبة الأهرام.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر النادي الصحي، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 أشخاص، كما تم ضبط واحد من راغبي المتعة الحرام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتباشر النيابة التحقيقات.

الشروق نيوز