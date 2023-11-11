الناطق الرسمي للشرطة: ترتيبات لإعادة القبض علي النزلاء الذين (غادروا) السجون نتيجه اعتداءات المتمردين

استضاف برنامج ساهرون الاسبوعي الذي يبث عبر تلفزيون السودان في حلقة استثنائية العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم الناطق الرسمي باسم الشرطة تناول اللقاء الخدمات التي تقدمها الشرطة للجمهور إضافة الي مهامها الراتبة في تنفيذ الواجبات الملقاة علي عاتقها وفقاً للدستور والقانون وأشار إلى مجهودات الشرطة السودانية خلال الستة أشهر الماضية والانجازات التي حققتها من خلال استرجاع واستعادة أنظمة السجل المدني والجوازات والمرور والأدلة الجنائية.

والضبطيات الكبيرة للإدارات المتخصصة الجمارك ومكافحة التهريب ومكافحة المخدرات حيث تواصلت الضبطيات النوعية. كما ثمن تفاعل المواطنين مع الشرطة بالتبيلغ عبر منصة البلاغ الالكتروني التي ساهمت كثيراً في استرداد وضبط المسروقات والقبض على عدد من المتهمين.

وناشد الناطق المواطنين المتضررين بالتبليغ عبر المنصة او تدوين بلاغ في اقرب قسم للشرطة.

هذا وقد تطرق اللقاء الى الترتيبات التي وضعتها الشرطة لإعادة القبض علي النزلاء الذين (غادروا) السجون نتيجه اعتداءات المتمردين على سجون ولاية الخرطوم ،كما تطرق القاء لعدد من المحاور منها مشاركة المواطن للشرطة انطلاقاً من مفهوم الأمن مسؤولية الجميع.

المكتب الصحفي لشرطة السودان