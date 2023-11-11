مدير مرور ولاية الجزيرة يتفقد سير العمل بقسم مرور محلية ( الكاملين )

تفقد العميد شرطة خميس أجلين مدير مرور ولاية الجزيرة برفقة قيادات العمل الشرطي بالولاية،حيث تفقد قسم مرور محلية الكاملين،وكان في استقباله مدير شرطة محلية الكاملين العقيد شرطة آدم عبدالرحمن ورئيس قسم مرور الكاملين المقدم شرطة جمال يوسف وضباط وصف ضباط وجنود القسم.
وخاطب مدير مرور الولاية القوة مؤكداً أن الزيارة جاءت في إطار موجهات الإدارة العامة للمرور الهادفة للإهتمام بالفرد ومساندته خاصة في ظل الظروف الحرجة التي تشهدها البلاد
*وحث* القوة على أهمية الانضباط والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق السلامة المرورية لكافة شركاء الطريق
*وشدد* على التقيد بالقانون في مواجهة الظواهر السالبة في الشارع مشيراً في ذات الوقت لأهمية موقع القسم المطل على واحد من أهم الطرق القومية مما يستدعي اليقظة ورفع الحس الأمني لقرب المحلية من العمليات الدائرة في الخرطوم
وأوضح مدير مرور الولاية أن من أولويات الزيارة حل العقبات وتذليلها آنياً.
من جانب آخر إجتمع مدير مرور الولاية بلجنة أمن المحلية
كما ناقش مع أعضاء اللجنة الخطط المرورية ، وتأثير الأوضاع الأمنية.
ان الزيارة اشتملت على تنوير من رئيس قسم مرور الكاملين بحضور ضباط القسم عن سير الأداء ..إلى جانب تحفيز القوة وزيارة لرئاسة شرطة المحلية
وفي ختام جولته بمحلية الكاملين قام مدير مرور الولاية بزيارة الحامية الإحتياطية المرتكزة بمنطقة ودالترابي و كان في إستقباله قائد الكتيبة الإحتياطية الكاملين.
وثمن مدير مرور الولاية التضحيات الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة في مواجهة تمرد مليشيا الدعم السريع ، والمحافظة على أمن وسلامة البلاد ، وأكد دعمهم الكامل للقوات المسلحة ، والقوات النظامية التي تقاتل في الميدان جنباً إلى جنب لدحر التمرد .
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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