بالصور.. الشرطة المجتمعية بولاية الجزيرة تنفذ برنامج الختان الجماعي

نظمت الشرطة المجتمعية بولاية الجزيرة برنامج ختان جماعي استهدف أكثر من (100) طفل بمنطقة الحاج عبدالله عبر مبادرة جمعت من الشرطة المجتمعية واللجان المجتمعية بوحدة الحاج عبدالله الإدارية*بالتعاون مع منظمة سماالخيرية ومستشفى المؤمن التخصصي بودمدني برعاية مدير شرطة محلية جنوب الجزيرة بمشاركة الفوج الطبي د. محمد مصطفى الشريف من الحاج عبدالله وعدد من الكوادر الطبية. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان البرنامج وجد تفاعلاً من مجتمع الحاج عبدالله مشيدين بالدعم المعنوي والمادي للاطفال المستهدفين. شرف الاحتفال اللواء .م محمد الحسن جادالله و العقيد شرطة على قسم الله مدير شرطة محلية جنوب الجزيرة وقد حقق البرنامج الهدف المنشود عبر فرحة الأهالي وامهات الأطفال ومكتب الشرطة المجتمعية بالحاج عبدالله. تحقيقاً لرسالة الشرطة المجتمعية عبر لجانها المجتمعية. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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