شرطة مرور ولاية النيل الابيض تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء بالتعاون مع اتحاد المكفوفين

أكد الاستاذ الشاذلي خالد ابراهيم امين عام حكومة ولاية النيل الابيض اهتمام حكومة الولاية بقضايا ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة وشريحة المكفوفين وتقديم الدعم مجدداً عزم حكومة الولاية على تنفيذ العديد من البرامج والانشطة التي من شأنها خدمة الاشخاص ذوي الاعاقة جاء ذلك خلال مخاطبته بمركز مدرسة كوستي القديمة بنات لايواء الوافدين. الاحتفال الذي نظمته شرطة مرور ولاية النيل الابيض بمناسبة اليوم العالمي للعصا البيضاء وذلك بالتعاون مع اتحاد المكفوفين تحت شعار(عصايتنا بتشكل حمايتنا وبتوصل رسالتنا).

وعدد امين عام الحكومة ابداعات المكفوفين على مر الحقب التاريخية مستعرضاً اسهاماتهم في مجالات الحياة المتعددة الفنية والرياضية والثقافية. فيما قال النقيب شرطة بشاره حسين ممثل السيد مدير شرطة مرور النيل الابيض ان الادارة درجت على إقامة الاحتفال سنوياً تأكيدا على تحمل مسؤوليتها تجاه المكفوفين مشيراً إلى العديد من الانشطة التي ترعاها برئاسة العميد شرطة عبد الوهاب بشير ضحوي تجاه قضايا السلامة المرورية مع شريحة المكفوفين من جانبه قال الاستاذ مبارك بخيت الامين العام لإتحاد المكفوفين بالولاية.

ياتي الاحتفال هذه المرة بهذا الموقع تاكيداً لمشاركتنا الوافدين قضاياهم وان إدارة المرور درجت على رعاية الاحتفال وهي تسعى دائماً مع حكومة الولاية لخدمة الاشخاص ذوي الاعاقة وتمكينهم والعمل فيما يعينهم في الحصول على كسب العيش

يذكر ان الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء اشتمل على كرنفال ثقافي ومعرض مصاحب لابداعات المكفوفين

هذا وقد تم تكريم المدراء السابقين للمرور والمتفوقين من خلال الاحتفال.

المكتب الصحفي لشرطة السودان