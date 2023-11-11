بالصور.. مكافحة المخدرات ولاية الجزيرة تضبط علي اثنين من أخطر مروجي المخدرات بشرق مدني

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات ولاية الجزيرة من إلقاء القبض على اثنين من أخطر مروجي المخدرات بين اوساط الشباب بشرق النيل في حالة تلبس وضبط بحوزة المتهم الأول (س ع ا) يبلغ من العمر ٣٠ عام عدد ٤٥٠ راس حشيش بمنطقة الإنقاذ وضبطت بحوزة المتهم الثاني (م ص م) ٣٢ عام عدد رأسان حشيش و٣٥ قطعة معدة للبيع بسوق كرونا بالرياض.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة * بأن إدارة مكافحة المخدرات فور تلقيها لمعلومات مؤكدة عن نشاط المتهمين وقيامهم بترويج المخدرات وبيعها للشباب بشرق النيل باشرت عملية الرصد والتتبع لتحركاتهم بواسطة اتيام الميدان حيث تمكنت من القاء القبض عليهم متلبسين وبحوزتهم المعروضات وبالتحري معهم اعترفا بممارسة نشاط ترويج المخدرات حيث تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهما وتم فتح بلاغين تحت المادة ١٥أ بالأرقام ٦٣٧، و٦٣٨ في مواجهتهم بقسم شرطة مدني وسط توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

هذا وقد أشاد مدير شرطة ولاية الجزيرة بأتيام الميدان العاملة فى مكافحة المخدرات .

المكتب الصحفي لشرطة السودان