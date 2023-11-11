المغرب يهزم بنما بهدفين في مونديال الناشئين

تغلب منتخب المغرب على بنما بنتيجة (2-0)، في بطولة كأس العالم للناشئين (تحت 17 عاما) التي انطلقت الجمعة في إندونيسيا وتستمر منافساتها حتى الثاني من كانون الأول/ديسمبر المقبل.وحسم الأسود المباراة بهدفين نظيفين سجلهما سيف الدين شلغمو وأيمن العنير في الدقيقتين 16 و90+5.
ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة الأولى مع بنما والإكوادور وإندونيسيا. وسيواجه الأسود المنتخب الإكوادوري يوم الإثنين المقبل في الجولة الثانية للمونديال.
كووورة
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