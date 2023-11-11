ضربة موجعة لريال مدريد أمام فالنسيا

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم السبت، غياب لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام عن المشاركة في مواجهة فالنسيا، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا.
وقال الملكي في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت على لاعبنا جود بيلينجهام، تم تشخيص حالته بعدم الاستقرار في كتفه الأيسر، نتيجة تعرضه للخلع مؤخرا، وسيغيب عن لقاء الليلة ضد فالنسيا”.
كان جود بيلينجهام قد تعرض للإصابة في الكتف، في مواجهة رايو فاليكانو بالليجا، لكنه أكمل المباراة حتى صافرة النهاية.
وتواجد اللاعب الإنجليزي على دكة البدلاء خلال الانتصار بثلاثية نظيفة في مواجهة سبورتينج براجا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا.
ويحتل ريال مدريد، وصافة الدوري الإسباني برصيد 29 نقطة، أما فالنسيا يأتي ثامنا برصيد 18 نقطة.
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