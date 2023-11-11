الرئيسية/أخبار/ قصف مدفعي مكثف واشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أجزاء واسعة من أم درمان أخبار 2023-11-11 آخر تحديث: 2023-11-11 قالت مصادر للجزيرة بوجود قصف مدفعي مكثف واشتباكات بين الجيش والدعم السريع في أجزاء واسعة من مدينة أم درمان. الجزيرة – السودان 2023-11-11 آخر تحديث: 2023-11-11

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