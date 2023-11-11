بنك النيل: موظف البنك تم قتله في منزله نتيجة تعرضه لهجوم غادر وغاشم بمنزله بالكلاكلة

نعى بنك النيل في السودان أحد الموظفين الذين تم قتلهم في منزلهم بواسطة هجوم غادر وجاء في بيان البنك:

قال الله تعالى:( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ)، صدق الله العظيم.

بعد الرضى بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى، ينعي رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي ونائبيه ومساعدو الرئيس التنفيذي ومديرو الإدارات والأفرع، والعاملون ببنك النيل، ينعون زميلهم:

المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم / عبدالرحمن سليمان نور الدين الزميل بالإدارة القانونية والذي انتقل الي جوار ربه شهيدا بإذن الله تعالي نتيجة تعرضه لهجوم غادر وغاشم بمنزله بالكلاكلة القبة , حيث تم ضربه بالذخيرة الحية في رجله مما تسبب ذلك في نزيف دم حاد أدي الي وفاته وتم تشييعه الي مثواه الاخير . فقد كان الفقيد حافظاً لكتاب الله (القران الكريم) , شديد التواضع , حريصاً علي أداء الصلاة إماماً للمصلين بمصلي العاملين بالبنك .

نسأل الله ان يتقبله قبولاً حسناً ويسكنه جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين .