قمة الرياض.. هذا التكتل الدولي الذي يجمع أقطاب مهمة اسيوية واوروبية وافريقية لها ثقلها السياسي والاقتصادي والعسكري

قمة الرياض المنعقدة اليوم السبت تحسب كتجمع مهم في العالم وتطور سيفرز واقع جديد بلا محال تجاه قضايا المنطقة، هذا التكتل الدولي الذي يجمع أقطاب مهمة اسيوية واوروبية وافريقية لها ثقلها السياسي والاقتصادي وكذلك العسكري.
وتعتبر المنطقة محور مهم للسياسة الخارجية لكل دولة في العالم فلايمكن تجاوز هذه القمة وحراكها، ندعم مخرجات القمة وكذلك كل اللقاءات الثنائية التي تعقد على هامشها وهذا ما ينبغي أن يكون.
مبارك أردول
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