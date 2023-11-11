فوز جديد.. آرسنال يعمق جراح بيرنلي

انتصر آرسنال على ضيفه بيرنلي بنتيجة 3-1، السبت، في الجولة 12 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية الجانرز حملت توقيع تروسارد وصليبا وزينتشينكو في الدقائق (45+1) و57 و74.

فيما سجل هدف الضيوف، جوش براونهيل في الدقيقة 54.وارتفع رصيد آرسنال إلى 27 نقطة في وصافة ترتيب البريميرليج، بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.

فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.

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