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مانشستر يونايتد يجتاز عقبة لوتون تاون

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Asma Osman 0 تبليغ

تفوق مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 12 من الممتاز.وسجل هدف اليونايتد الوحيد فيكتور لينديلوف في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد لوتون عند 6 نقاط في المركز 17.

كووورة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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