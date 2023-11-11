مانشستر يونايتد يجتاز عقبة لوتون تاون

تفوق مانشستر يونايتد على ضيفه لوتون تاون بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب أولد ترافورد، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف اليونايتد الوحيد فيكتور لينديلوف في الدقيقة 59.

بهذه النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 21 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما تجمد رصيد لوتون عند 6 نقاط في المركز 17.

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