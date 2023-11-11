معبر رفح يفتح أبوابه يوم الأحد لحاملي جوازات السفر الأجنبية

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، يوم السبت، إعادة فتح معبر رفح البري مع مصر يوم الأحد أمام حاملي جوازات السفر الأجنبية.

وقالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية ومسؤول فلسطيني إن عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر بالنسبة للأجانب والفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل توقفت يوم الجمعة.

ونقلت رويترز عن المسؤول الفلسطيني ومصدر طبي مصري إن التعليق جاء بسبب مشكلات في نقل المرضى المشمولين بالإجلاء من داخل غزة إلى رفح. سكاي نيوز

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