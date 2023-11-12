إلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي والاكتفاء بغرامة 100 ألف جنيه – صورة

قضت محكمة مستأنف الإقتصادية بإلغاء حبس البلوجر سلمى الشيمي عارضة الأزياء، وتغريمها 100 ألف جنيه فقط في إتهامها بالإعتداء على القيم الأسرية والمجتمع.

سلمى الشيمي هي البلوجر والموديل الشهيرة التي أنطلقت على الساحة في غضون عام 2020، وذلك خلال إجرائها جلسة تصوير مثيرة للجدل في منطقة هرم سقارة، وظهرت حينها ترتدي ملابس بيضاء قصيرة ومثيرة، واضعة إكسسوارات فرعونية، ولاقت حينها جدلا واسعا حتى تم ضبطها حينها وآخرين لعدم حصولهم على تصريح تصوير في المنطقة الآثرية.

وعادت سلمى الشيمي لإثارة الجدل من جديد، حين تم ضبطها قبل فترة وجيزة، في الإسكندرية لإتهامها بنشر صور ومقاطع مخلة عبر منصات التواصل الإجتماعي، تدعو إلى الفسق من خلالها وفق إتهامات النيابة العامة لها، وأدلت خلال التحقيقات بإعترافات تفصيلية حول عرضها محتوى يتضمن ايحاءات وحركات مخلة ومنافية للآداب بهدف زيادة عدد المتابعين.

أتهمت النيابة سلمى الشيمي، بإتهامات الإعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذلك اتهامها بارتكاب أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري للحصول من ورائها على منافع مادية، واستخدمت شبكة المعلومات لتحريض الأطفال على الانحراف والقيام بأعمال غير مشروعة ومنافية للآداب ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.

وقررت المحكمة الإقتصادية في الإسكندرية حبسها عامين وتغريمها 100 ألف جنيه لإتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء ومخلة بعبر منصات التواصل الإجتماعي على الإنترنت مقابل رفع عدد المشاهدين والحصول على مبالغ مالية عديدة من وراء ذلك، ثم تقدمت سلمى باستئناف على حكم حبسها وهو ما قبلته المحكمة وقررت محاكمتها أمام الإقتصادية في القاهرة.

صدى البلد