ريال مدريد يهزم فالنسيا بخمسة أهداف لهدف في الدوري الاسباني

حقق ريال مدريد انتصارا عريضا 5-1 خلال مواجهة فالنسيا، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.
وسجل خماسية ريال مدريد: داني كارفاخال في الدقيقة 3، وفينيسيوس جونيور (هدفان) (42 و49)، ورودريجو (هدفان) (50 و84)، بينما أحرز لفالنسيا هوجو دورو (88).
وبهذا الانتصار يرفع الملكي رصيده إلى 32 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، أما فالنسيا فتجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.
كووورة
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